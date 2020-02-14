Юлиан Нагельсманн – об отказе «Реалу»: Тренируя мадридский клуб, ты уже должен быть лучшим Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал о том, что в 2018 году не принял предложение возглавить мадридский «Реал».

– Сначала я удивился этому предложению. Я все взвесил и подумал, что мне будет некомфортно. Если ты возглавил «Реал», то у тебя уже нет времени на развитие, ты уже должен быть лучшим. Сейчас я не лучший тренер, хотя и хочу стать таковым в будущем. Если ты тренируешь «Реал» и «Барселону», то фанаты, СМИ, руководство будут требовать от тебя побед в каждой игре, титулов, трофеев Лиги чемпионов. Там ты не имеешь права сказать: «Я еще молод и набираюсь опыта». Главное в футболе – делать правильные шаги, а не просто выбирать предложения от лучших клубов. Кроме того, для меня очень важен язык, я люблю общаться с игроками, но пока я плохо знаю испанский. Так что это был бы большой шаг вперед, но в то же время неправильный, – цитирует тренера The Independent.

Напомним, что 32-летний специалист возглавил «Лейпциг» перед началом текущего сезона. После 21 сыгранного тура его команда идет на второй строчке чемпионата Германии, набрав 42 очка. От лидирующей «Баварии» подопечные Нагельсманна отстают на одно очко.