УЕФА и КОНМЕБОЛ готовят новый турнир с участием финалистов Евро и Кубка Америки Первый розыгрыш может состояться в марте 2022 года.

Европейский союз футбольных ассоциаций и Южноамериканская конфедерация футбола вместе работают над созданием нового турнира для национальных сборных.

Бразильский телеканал Globo Esporte сообщает, в соревновании будут участвовать четыре команды – по две от Европы и от Южной Америки. Право на участие в первом розыгрыше получат победитель и финалист Евро-2020, а также победитель и финалист Кубка Америки 2020 года.

Команды проведут по одной игре с представителями другого континента. При этом друг с другом европейцы и южноамериканцы не сыграют. Таким образом, всего в программе совместного турнира будет четыре матча.

Планируется провести эти встречи в Европе на двух стадионах, чтобы сократить расходы как для команд, так и для болельщиков.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля нынешнего года. В эти же сроки Колумбия и Аргентина примут 47-й розыгрыш Кубка Америки, в котором поимо 10 южноамериканских команд примут участие сборные Катара и Австралии.