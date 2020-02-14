УЕФА и КОНМЕБОЛ готовят новый турнир с участием финалистов Евро и Кубка Америки

Европейский союз футбольных ассоциаций и Южноамериканская конфедерация футбола вместе работают над созданием нового турнира для национальных сборных.
Бразильский телеканал Globo Esporte сообщает, в соревновании будут участвовать четыре команды – по две от Европы и от Южной Америки. Право на участие в первом розыгрыше получат победитель и финалист Евро-2020, а также победитель и финалист Кубка Америки 2020 года.
Команды проведут по одной игре с представителями другого континента. При этом друг с другом европейцы и южноамериканцы не сыграют. Таким образом, всего в программе совместного турнира будет четыре матча.
Планируется провести эти встречи в Европе на двух стадионах, чтобы сократить расходы как для команд, так и для болельщиков.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля нынешнего года. В эти же сроки Колумбия и Аргентина примут 47-й розыгрыш Кубка Америки, в котором поимо 10 южноамериканских команд примут участие сборные Катара и Австралии.
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