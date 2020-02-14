Мэйсон Гринвуд: Сульшер сыграл ключевую роль в моем прогрессе

– Сульшер сыграл ключевую роль в моем прогрессе. Он сделал это сам и знает, о чем говорит. Все его слушают. Он мне очень помогает. Это был тяжелый путь, но я еще далеко не там, где я хочу быть. Я буду усердно работать и продолжать расти. Если бы кто-то сказал мне в начале сезона, что я забью десять голов за «Манчестер Юнайтед», я бы в это не поверил. Но у меня получилось и теперь нужно двигаться только вперед, – цитирует Гринвуда Sky Sports.
В текущем сезоне 18-летний Гринвуд провел 32 матчах, забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.
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