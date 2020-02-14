«Интер» оценил Весино в 25 миллионов евро Руководство миланской команды планирует в летнее трансферное окно расстаться с уругвайским полузащитником Матиасом Весино.

Как сообщает Calcio Mercato, «Интер» готов продать игрока за сумму около 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 28-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Наполи».

Весино перешел в «Интер» в августе 2017 года из «Фиорентины» за 24 миллиона евро. Он сыграл в 91 матче, забив 11 голов и отдав шесть ассистов.

В Италии он также выступал за «Эмполи», «Кальяри». За сборную Уругвая полузащитник провел 41 встречу (3 гола).