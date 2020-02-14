Черышев – в запасе «Валенсии» на домашний матч против «Атлетико»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав своего клуба на домашний матч 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
Полностью состав валенсийцев выглядит следующим образом: Доменек, Мангаля, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Кондогбиа, Солер, Парехо, Васс, Гедеш, Макси Гомес.
Перед этим туром «Валенсия» имеет в своем активе 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» идет четвертым (39).
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