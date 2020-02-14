Черышев – в запасе «Валенсии» на домашний матч против «Атлетико» Игра начнется сегодня в 23.00 по московскому времени

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав своего клуба на домашний матч 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Полностью состав валенсийцев выглядит следующим образом: Доменек, Мангаля, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Кондогбиа, Солер, Парехо, Васс, Гедеш, Макси Гомес. 🔥 XI INICIAL de nuestro @valenciacf 🦇 #ValenciaAtleti ⚔ #AmuntValencia pic.twitter.com/mKPIyYPR1W — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 14, 2020 Перед этим туром «Валенсия» имеет в своем активе 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» идет четвертым (39).