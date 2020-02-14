«Кальяри» пожизненно запретил трем болельщикам посещать домашние матчи команды В этом сезоне подопечные команда идет на восьмом месте в серии А.

Официальный сайт «Кальяри» объявил о том, что пожизненно запретил посещать свой стадион «Сант-Элия» для трех болельщикам, которые были уличены в расистских высказываниях, произнесенных в течение последних месяцев на домашней арене сардинийцев.

Личности фанатов удалось идентифицировать благодаря совместной координированной работе стюардов и сотрудников службы безопасности клуба.

– «Кальяри» никому не позволит компрометировать ценности, в которые верят клуб и болельщики. Это всегда будет нашим приоритетом, – говорится в заявлении команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне подопечные Роландо Марана занимают восьмое место в чемпионате Италии, набрав 32 очка в 23 турах.