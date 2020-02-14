Холанд – лучший игрок чемпионата Германии в январе Пресс-служба немецкой бундеслиги объявила о том, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом лиги в январе.

Норвежский форвард обошел трех футболистов «Баварии» – Иван Перишича, Роберта Левандовски и Леона Горетцку, а также Кая Хаверца из «Байера» и своего партнера по команде Джейдона Санчо.

В январе Холанд забил пять голов в матчах против «Аугсбурга» (5:3) и «Кельна» (5:1).

19-летний Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года за 20 миллионов евро. В пяти поединках за клуб нападающий отметился восемью забитыми мячами и одним ассистом.