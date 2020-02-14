Чайка» подписала нападающего сборной Латвии Последним его клубом 31-летнего Камеша была «Рига».

Пресс-служба «Чайки» объявила о переходе в клуб латышского нападающего Владимира Камеша.

Отмечается, что соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Последним его клубом Камеша была «Рига», в составе которой он стал чемпионом Латвии.

Отметим, что в России футболист выступал за «Амкар», «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Также на его счету 24 матча за сборную Латвии (2 гола).

«Чайка» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 25 туров. Соперником команды после возобновления ФНЛ станет владивостокский «Луч»