Чайка» подписала нападающего сборной Латвии

Пресс-служба «Чайки» объявила о переходе в клуб латышского нападающего Владимира Камеша.
Отмечается, что соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Последним его клубом Камеша была «Рига», в составе которой он стал чемпионом Латвии.
Отметим, что в России футболист выступал за «Амкар», «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Также на его счету 24 матча за сборную Латвии (2 гола).
«Чайка» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 25 туров. Соперником команды после возобновления ФНЛ станет владивостокский «Луч»
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