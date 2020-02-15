Глава ФНЛ: Личность одного из напавших на болельщиков «Факела» и «Урала» уже установлена - Советский спорт
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15 февраля 2020 00:12ФутболКорегин Владислав

Глава ФНЛ: Личность одного из напавших на болельщиков «Факела» и «Урала» уже установлена

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов прокомментировал инцидент с участием болельщиков «Шинника» во время матча между «Факелом» и «Уралом-2» (2:1).

– Во время матча группа людей ворвалась на трибуну и напала на болельщиков обеих команд, которые развесили баннеры и мирно поддерживали своих. У нас есть достаточно фото- и видео-материалов по инциденту, все они переданы полиции. Несмотря на то, что нападавшие попытались скрыть лица масками, личность как минимум одного из участников этой трусливой акции уже установлена. На остальных матчах турнира меры безопасности, безусловно, будут усилены, – цитирует Ефремова Sport24.ru.

Напомним, что группа фанатов «Шинника» в масках напала на болельщиков «Факела» и «Урала», когда команды из Воронежа и Екатеринбурга играли друг с другом на Кубке ФНЛ в кипрском городе Пафос. Это продолжалось в течение нескольких минут, а затем они убежали.

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