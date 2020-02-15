«Монако» добился минимальной победы над «Монпелье», у Головина результативная передача Подопечные Роберта Морено победили во втором матче кряду.

Футболисты «Монако» одержали победу в домашней игре с Монпелье в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 54-й минуте – после подачи углового в исполнении полузащитника хозяев Александра Головина счет открыл нападающий Ислам Слимани.

Отметим, что россиянин был заменен на 87-й минуте.

Таким образом, «Монако» обходит «Монпелье» в турнирной таблице, набрав 38 очков и поднявшись на пятое место.

Следующим соперником «монегасков» в чемпионате станет «Дижон», а «Монпелье» встретится с «Анже». Обе встречи команду проведут в гостях 22 февраля.

Чемпионат Франции. 25-й тур

«Монако» – «Монпелье» – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 54 Слимани.

«Монако»: Лекомт, Балло-Туре, Глик, Марипан, Агилар, Головин (Хенрикс, 87), Бакайоко, Фофана, Йоветич (Кейта,75) , Слимани, Бен-Йеддер;

«Монпелье»: Берто, Суке, Конгре, Илтон, Молле, Ле Таллек, Ристич (Бутобба, 86), Саванье (Камара, 79), Ферри, Шотар (Юн, 64), Ляборд.

Предупреждения: Слимани (22), Саванье (54), Ле Таллек (86).