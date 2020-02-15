Эрлинг Холанд: Я всегда мечтал стать одним из лучших игроков в мире Нападающий признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что не собирается останавливаться и будет прогрессировать и дальше.

«Я всегда мечтал стать одним из лучших игроков в мире. Я знал, когда был молодым, что я хорош. Но это долгий путь. В «Зальцбурге» я начал забивать много голов. Однако стоит смотреть на вещи реалистично. Взять Мбаппе - он забивает и бьет рекорды в чемпионате Франции. Так что понимаешь, что всегда можно достичь более высокого уровня в футболе», - цитирует Холанда пресс-служба Бундеслиги.

Напомним, вчера Холанд был признан лучшим футболистом чемпионата Германии в январе. В первом месяце года нападающий забил пять голов в матчах против «Аугсбурга» (5:3) и «Кельна» (5:1).

Норвежский форвард обошел трех футболистов «Баварии» – Иван Перишича, Роберта Левандовски и Леона Горетцку, а также Кая Хаверца из «Байера» и своего партнера по команде Джейдона Санчо.

19-летний Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года за 20 миллионов евро. В шести поединках за клуб нападающий отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.