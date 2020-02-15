Эрнесто Вальверде: Фаворитом чемпионата Испании является «Реал» Борьбу за титул ведут «Реал» и «Барселона».

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает мадридский «Реал» главным фаворитом чемпионата Испании.

«Мадридский клуб сейчас очень силен. «Реал» сосредоточен на победе в чемпионате Испании. Думаю, он фаворит нынешнего розыгрыша», - передает слова Вальверде издание Cadena Cope.

Напомним, что Вальверде был уволен из «Барселоны» 14 января 2020 года, на его место был назначен Кике Сетьен.

После 23 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу примеры. Мадридцы набрали 52 очка. В последних пяти матчах команда Зинедина Зидана одержала пять побед.

«Барселона» занимает второе место с 49 очками.

Сегодня каталонцы на своем поле примут «Хетафе», а 17 февраля «Реал», также дома, сыграет с «Сельтой».