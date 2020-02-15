«Реал» рассматривает Камавингу в качестве замены Каземиро Контракт 17-летнего француза с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года.

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации Marca, видят в 17-летнем французе будущего сменщика Каземиро. Сумма сделки может составить 50-60 миллионов евро. Руководство мадридского клуба уверено, что имеет хорошие шансы подписать полузащитника в ближайшее время.

6 апреля 2019 года воспитанник «Ренна» Камавинга дебютировал в лиге 1, выйдя на замену в концовке матча с «Анже». Он стал самым молодым игроком в истории своего клуба и первым футболистом 2002 года рождения, дебютировавшим в одной из пяти главных национальных лиг Европы.

В нынешнем сезоне юноша сыграл 32 матча, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.