Донни ван де Бек: Преждевременно говорить о моем переходе в другой клуб Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал информацию о своем возможном уходе из амстердамского клуба.

– Комментировать какие-либо слухи не имеет никакого смысла. Я не могу контролировать то, что говорят люди, все это неправда. Я думаю, что преждевременно говорить о другой команде. Я часто говорил, что не буду спешить. Я в порядке здесь, в «Аяксе». Если это произойдет, это произойдет в будущем, – цитирует ван де Бека Diario Sport.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему игроку со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В текущем сезоне он провел за клуб 30 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач. Также полузащитник провел девять матчей в составе сборной Голландии.