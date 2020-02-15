Юлиан Нагельсманн: Если вы хотите быть хорошим тренером, нужно смотреть игры «Ливерпуля» Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказал свое мнение о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

– «Ливерпуль» отлично развивался, особенно что касается владения мяча и разнообразия. В первые два сезона при Клоппе речь шла скорее о контратаках и создании моментов в атаке. Это тот же процесс, который мы сейчас проходим в «Лейпциге». Если вы хотите быть хорошим менеджером, вы должны смотреть игры «Ливерпуля». То, что они делают, невероятно. Это уроки, из которых вы можете извлечь, но, что более важно, это то, что вы можете позаимствовать у них менталитет, – цитирует Нагельсманна The Independent.

Напомним, что 32-летний специалист возглавил «Лейпциг» перед началом текущего сезона. После 21 сыгранного тура его команда идет на второй строчке чемпионата Германии, набрав 42 очка. От лидирующей «Баварии» подопечные Нагельсманна отстают на одно очко.

Что касается «Ливерпуля», то английский клуб продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа опережают ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на 22 очка.