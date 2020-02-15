Нуну Санту – о работе VAR: Нужно вернуть игрокам наслаждение от празднования голов Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту после нулевой ничьей с «Лестером» поделился своим мнением относительно системы VAR.

– Пусть люди, принимающие решения, изменят как-то ситуацию. Нужно вернуть игрокам наслаждение от празднования голов, как это было раньше. Сейчас мы можем превратить футболистов в роботов, а футбол заключается в другом. Когда у тебя что-то забирают, естественно, бываешь недоволен ситуацией, однако есть правила, ничего с этим не поделаешь, – цитирует тренера FourFourTwo.

Напомним, что вчера в рамках домашней игры 26-го тура АПЛ с «Лестером» (0:0) был не засчитан гол хозяев в конце первого тайма. VAR зафиксировал офсайд у полузащитника Педру Нету во время розыгрыша углового. При этом можно отметить, что положение «вне игры» было совсем небольшим и не повлияло на то, что после подачи португальца Невеша защитника гостей не смогли закрыть игрока «Вулверхэмптона» Вилли Боли.