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Моуринью – о шутке Алли про коронавирус: Дисквалифицировать игрока было бы излишним - Советский спорт
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15 февраля 2020 12:35ФутболКорегин Владислав

Моуринью – о шутке Алли про коронавирус: Дисквалифицировать игрока было бы излишним

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказал свое мнение о том, что хавбек команды Деле Алли может быть дисквалифицирован за неудачную шутку про коронавирус.

– Я чувствую, что дисквалифицировать игрока было бы излишним, но в отношении этих решений я никто. Это не нужно, потому что игрок понимает наивность ситуации. Деле хороший парень, у него даже в раздевалке есть азиатский друг, которого он любит. Он сразу усвоил урок. Я не думаю, что нам нужно больше, чем это, – цитирует Моуринью Goal.com.

Ранее Алли на одном из своих роликов с маской на лице высмеивал эпидемию коронавируса, снимая мужчину азиатской внешности. После этого игрок перевел камеру на бутылочку с антисептическим средством для рук, сопроводив видео подписью: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

После этого в социальных сетях пошла волна недовольства в отношении поведения полузащитника. В конечном итоге полузащитник извинился за свои действия.

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