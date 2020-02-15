Главный тренер «Хетафе»: Люди привыкли видеть команду вверху таблицы, и это не нормально Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал успешные результаты команды в нынешнем сезоне.

– Мы маленькая команда и не можем подписывать тех игроков, что и остальные. Фактически, есть игроки, которых мы хотели привезти сюда. Мы не смогли заплатить «Леганесу» то, что они хотели. И мы говорим только о «Леганесе»! Или игрок, подписанный «Гранадой» на зимнем рынке, – это Фулкье, который был с нами в прошлом году, и мы не смогли его снова привезти из-за его слишком высокой зарплаты. Люди привыкли видеть «Хетафе» в верхней половине таблицы в течение трех сезонов, и это не нормально. Мы должны бороться за выживание! Я всегда говорю игрокам: то, что мы сделали в прошлом сезоне, больше не дает нам ничего. Если мы будем работать так же, как и тогда, мы получим меньше, – цитирует Бордаласа El Pais.

На данный момент «Хетафе» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 23 туров. Также команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет против «Аякса».