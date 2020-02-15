ЦСКА объявил состав на контрольный матч со швейцарским «Делемоном» Встреча пройдет в рамках третьего сбора армейцев в испанском Кампоаморе.

«ЦСКА»: Помазун, Елеев, Гогуа, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин.

Запасные: Тороп, Колесниченко.

Напомним, что игра состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. «Делемон» выступает в первой лиге Швейцарии.