Юрген Клопп: Не уверен, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов

– Без понятия, как далеко мы можем зайти, но пока думать об этом не нужно. Сейчас мы должны сосредоточиться только на матче с «Атлетико» во вторник. Понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов, но мы должны быть готовы к этому. Я знаю, и мы показали это в прошлом году, что мы можем обыграть лучших. Это не значит, что мы победим, это просто означает, что мы в состоянии это сделать, и это все, что мне нужно знать, – цитирует Клоппа Goal.com.
Напомним, что «Ливерпуль» стал победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0). В нынешнем сезоне английская команда в 1/8 финала сыграет против мадридского «Атлетико». Первый матч состоится 18 февраля в Испании. Ответная встреча пройдет 11 марта.
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