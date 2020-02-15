Юрген Клопп: Не уверен, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о шансах своей команды во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов.

– Без понятия, как далеко мы можем зайти, но пока думать об этом не нужно. Сейчас мы должны сосредоточиться только на матче с «Атлетико» во вторник. Понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов, но мы должны быть готовы к этому. Я знаю, и мы показали это в прошлом году, что мы можем обыграть лучших. Это не значит, что мы победим, это просто означает, что мы в состоянии это сделать, и это все, что мне нужно знать, – цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, что «Ливерпуль» стал победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0). В нынешнем сезоне английская команда в 1/8 финала сыграет против мадридского «Атлетико». Первый матч состоится 18 февраля в Испании. Ответная встреча пройдет 11 марта.