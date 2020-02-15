Неймар: Санчо – игрок высочайшего уровня

– «Боруссия» – это команда с большим числом классных игроков. У них есть особенный футболист, который молод, но очень хорош. Его фамилия Санчо. За его игрой мне очень нравится наблюдать. Это прекрасный игрок высочайшего уровня, – цитирует Неймара Goal.com.
Отметим, что первая встреча 1/8 финала пройдет 18 февраля в Дортмунде, ответная игра состоится в Париже 11 марта.
Что касается Санчо, то 19-летний футболист перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 85 поединках, отметившись 30 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Также в активе игрока 11 матчей и два гола в составе сборной Англии.
В текущем сезоне Санчо сыграл 29 матчей – на его счету 17 голов и 17 результативных передач.
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