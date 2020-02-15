ЦСКА забил пять голов аутсайдеру второй лиги Швейцарии Кучаев сделал хет-трик.

ЦСКА нанес поражение «Делемону» (5:0) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе (Испания).

Хет-трик в ворота швейцарской команды оформил полузащитник Константин Кучаев, забивший все три гола за 18 минут второго тайма. В первом тайме счет открыл реализовавший пенальти полузащитник Алан Дзагоев, а перед перерывом отличился белорус Илья Шкурин.

Отметим, что «Делемон» занимает третье с конца место во втором дивизионе Швейцарии.

Также в субботу ЦСКА проведет еще один матч – с «Сириусом» из Швеции. Начало игры – 18:00 (мск).

Разгромная победа над швейцарским Делемоном в первом матче дня с хет-триком Кучаева! Ждем вечерней игры pic.twitter.com/eI4mncQZch — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2020

Кампоамор (Испания)

Контрольный матч

ЦСКА (Россия) – «Делемон» (Швейцария) – 5:0 (2:0)

Голы: Дзагоев, 30, с пенальти. Шкурин, 45. Кучаев, 47, 58, 65.

ЦСКА: Помазун, Котин, Набабкин, Щенников, Елеев, Дзагоев, Кучаев, Бийол, Марадишвили, Колесниченко, Шкурин.