Нобель Арустамян: Мамаев способен вернуться на былой уровень в «Ростове» - Советский спорт
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15 февраля 2020 16:23ФутболКорегин Владислав

Нобель Арустамян: Мамаев способен вернуться на былой уровень в «Ростове»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян поделился мнением по поводу полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

– Думаю, что Павлу по силам стать ведущим футболистом команды. Он попал в правильную среду. Насколько знаю, к нему очень хорошо относятся в коллективе, у него хорошие отношения с Карпиным. Мамаев может вернуться на былой уровень, при этом его характер сильно поменялся после пребывания в тюрьме, он стал другим человеком. Да, ему 31 год, но это не критичный возраст. Отличный пример – Роман Еременко, который вернулся после двухлетней дисквалификации. Сейчас он лучший игрок «Ростова», – цитирует Арустамяна RT.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным принял участие в двух драках в центре Москвы, за что оказался в колонии общего режима. Из-за этого инцидента «Краснодар» разорвал контракт с футболистом.

28 сентября полузащитник подписал двухлетний контракт с «Ростовом», однако осенью его не смогли внести в заявку на матчи чемпионата и Кубка России.

Всего на счету Мамаева 284 матча и 34 гола в РПЛ. До «Краснодара» он с 2007 по 2013 годы выступал за московский ЦСКА.

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