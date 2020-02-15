Нобель Арустамян: Мамаев способен вернуться на былой уровень в «Ростове»

– Думаю, что Павлу по силам стать ведущим футболистом команды. Он попал в правильную среду. Насколько знаю, к нему очень хорошо относятся в коллективе, у него хорошие отношения с Карпиным. Мамаев может вернуться на былой уровень, при этом его характер сильно поменялся после пребывания в тюрьме, он стал другим человеком. Да, ему 31 год, но это не критичный возраст. Отличный пример – Роман Еременко, который вернулся после двухлетней дисквалификации. Сейчас он лучший игрок «Ростова», – цитирует Арустамяна RT.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным принял участие в двух драках в центре Москвы, за что оказался в колонии общего режима. Из-за этого инцидента «Краснодар» разорвал контракт с футболистом.
28 сентября полузащитник подписал двухлетний контракт с «Ростовом», однако осенью его не смогли внести в заявку на матчи чемпионата и Кубка России.
Всего на счету Мамаева 284 матча и 34 гола в РПЛ. До «Краснодара» он с 2007 по 2013 годы выступал за московский ЦСКА.
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