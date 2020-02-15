Нобель Арустамян: Смолов не стал системообразующим игроком для «Локомотива» Журналист и комментатор Нобель Арустамян не считает катастрофой уход из «Локомотива» нападающего Федора Смолова.

– По составу железнодорожники – одна из сильнейших команд чемпионата, учитывая уровень исполнителей во всех линиях. Даже без Смолова они смотрятся очень крепко, плюс должен вернуться Джефферсон Фарфан. Думаю, «Локо» имеет такие же шансы на второе место, как «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».

Сейчас все так печалятся об уходе Смолова, будто он забивал по два мяча в каждом матче. На деле он так и не стал лидером «Локомотива», не раскрылся в команде. Вот если бы был продан Алексей Миранчук, согласился бы, что красно-зеленых ждут проблемы. А Смолов для них – не системообразующий футболист, цитирует Арустамяна RT.

Напомним, Смолов находится в испанском клубе на правах аренды до конца сезона. Смолов уже успел провести два матча за новый клуб, не отметившись в них результативными действиями.

«Сельта» продолжает борьбу за выживание в испанской примере. Команда занимает 17-е место, набрав 20 очков после 23 туров. 17 февраля клуб из Виго сыграет в гостях против «Реала».