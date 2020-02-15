Смолов – в заявке «Сельты» на матч с «Реалом» Российский нападающий Федор Смолов попал в заявку «Сельты» на гостевой матч 24-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

Добавим, что встреча состоится в 16 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Смолов принял участие в двух поединках чемпионата Испании, но пока не отметился результативными действиям. Его команда идет на 17-й строчке, набрав 20 очков.