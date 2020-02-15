Тедеско считают основным претендентом на пост главного тренера «Герты»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Герту». Как сообщает sportwetten24.com, руководство берлинского клуба рассматривает 34-летнего специалиста основным кандидатом на пост главного тренера.

По информации источника, Тедеско не нравится в России, а в его контракте есть пункт о досрочном разрыве в случае предложения из бундеслиги.

Напомним, во вторник «Герта» отправила в отставку главного тренера команды Юргена Клинсманна, который работал с бело-голубыми с 27 ноября. После 22 туров у «Герты» 26 очков и 13-е место в турнирной таблице бундеслиги. Ранее сообщалось, что на место Клинсманна претендуют хорват Нико Ковач и Рогер Шмидт.

Тедеско был назначен в «Спартак» 14 октября. В восьми матчах под его руководством команда одержала три победы при двух ничьих и трех поражениях.

Добавим, что контракт Тедеско с красно-белыми рассчитан до 2021 года.