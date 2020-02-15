Гол Гризманна помог «Барселоне» одержать победу над «Хетафе» Футболисты «Барселоны» обыграли «Хетафе» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

В составе каталонской команды голами отметились Антуан Гризманн (33-я минута) и Серхи Роберто (39). У гостей точным ударом отличился Родригес Анхель (66).

После этой игры «Барселона» набрала 52 очка и расположилась на второй строчке в турнирной таблице примеры, «Хетафе» с 42 баллами занимает третье место.

В следующем туре «Барселона дома сыграет против «Эйбара», а «Хетафе» на своем поле встретится с «Севильей».