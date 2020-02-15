«Ростов» не смог обыграть шведский АИК в товарищеском матче Футболисты «Ростова» сыграли вничью 1:1 со шведским клубом АИК в контрольном матче, который состоялся в рамках заключительно сбора российского клуба в Испании.

В составе российского клуба голом отметился Эльдор Шомуродов (56-я минута, пен.), у шведской команды точным ударом отметился Ясир Асани (74, пен.). Добавим, что свой следующий контрольный матч «Ростов» проведет 19 февраля против «Мольде».