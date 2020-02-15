«ПСЖ» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном» Футболисты «ПСЖ» не смогли обыграть «Амьен» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счетом 4:4. В составе хозяев поля голами отметились Серу Гирасси (5-я и 90-я минуты), Гаэль Какута (29), Фуссейни Диабате (40), у гостей точными ударами отличились Андер Эррера (45), Ньянзу Куасси (60, 65) и Мауро Икарди (74).

После этой игры «ПСЖ» набрал 62 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1, «Амьен», имея в активе 21 очко, занимает 19-е место.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Бордо», а «Амьен» в гостях встретится с «Страсбургом».