«Боруссия» (Менхенгладбах) в гостях разгромила «Фортуну» Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Фортуну» в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

В составе гостей голами отметились Йонас Хофман (22-я минута), Ларс Штиндль (51, 78) и Флориан Нойхаус (82), у хозяев поля точным ударом отличился Эрик Томми (29).

Таким, образом «Боруссия» набрала 42 очка в 21 встрече чемпионат и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги, уступая лидирующему «РБ Лейпцигу» три очка. «Фортуна» с 17 очками занимает 16-е место.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле сыграет против «Хоффенхайма», а «Фортуна» в гостях встретится с «Фрайбургом».