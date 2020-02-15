«Ливерпуль» может оформить чемпионство раньше всех в истории АПЛ В субботу «Ливерпуль» одержал победу над «Норвичем» в выездном матче 26-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

После этой игры «мерсисайдцы» набрали 76 очков и увеличили отрыв от идущего на втором месте «Манчестер Сити» до 25 очков.

Таким образом, если «Ливерпуль» победит в следующих пяти встречах премьер-лиги, то сможет завоевать титул в домашнем матче 31-го тура против «Кристал Пэлас», который состоится 21 марта, что станет самым ранним чемпионством в истории английской премьер-лиги.

На данный момент рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», оформившему чемпионство в сезоне-2000/2001 14 апреля.