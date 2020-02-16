Хавбек «Ахмата» Швец выбыл на месяц из-за травмы Полузащитник «Ахмата» Антон Швец выбыл на месяц.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, хавбек получил травму в последней игре на вторых сборах. Компьютерная томография выявила у игрока перелом краевой лодыжки правой ноги.

Добавим, что в текущем сезоне Швец провел 14 матчей за «Ахмат» в чемпионате России.