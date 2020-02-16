Зинедин Зидан: Наказание «Манчестер Сити» никак не повлияет на наши встречи

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков.
«Манчестер Сити»? Я не знаю, что изменится в Европе, но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» - все еще сильная и конкурентоспособная команда», - цитирует француза Marca.
Напомним, 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play.
В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов »Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч пройдет в Испании 26 февраля, а ответный – в Англии 17 марта.
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