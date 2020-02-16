Томас Тухель: Ничья с «Амьеном» - это вина «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча чемпионата Франции против «Амьена».
«Мы могли выиграть – у нас были моменты для того, чтобы забить пятый гол. Я не могу быть доволен результатом, мы пропустили четыре гола, причем для первых трех им хватило четырех ударов в первом тайме. Это вина нашей команды, недостаток концентрации. Сейчас не время сердиться, впереди нас ждут матчи Лиги чемпионов», - цитирует Тухеля Get French Football News.
Напомним, вчера футболисты «ПСЖ» не смогли обыграть «Амьен» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счетом 4:4.
После этой игры «ПСЖ» набрал 62 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1, опережая идущий на втором месте «Марсель» на 13 очков. «Амьен», имея в активе 21 очко, занимает 19-е место.
В следующем туре «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Бордо», а «Амьен» в гостях встретится со «Страсбургом».
Добавим, что уже во вторник команда Тухеля проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав Они завоевали сердца топ-игроков. 10 самых красивых избранниц футболистов В День всех влюбленных предлагаем полюбоваться самыми обворожительными женщинами, которые подарили свою любовь известным спортсменам. 14.02.2020 21:30 Футбол Иванова Дарья Юрий Семин: «Локомотив» для меня – не родной дом Главный тренер вице-чемпионов России во время испанских сборов дал обстоятельное интервью ютуб-каналу Nobel. Приводим самые интересные фрагменты. 13.02.2020 21:00 Футбол Безъязычный Алексей «Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о предстоящем ЧМ-202 по биатлону 13.02.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Сергей Толчинский: ЦСКА находится в небольшой яме Поражение красно-синих как следствие подготовки к плей-офф? 13.02.2020 22:30 Хоккей Кузютина Елена Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей