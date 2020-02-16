Томас Тухель: Ничья с «Амьеном» - это вина «ПСЖ» - Советский спорт
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16 февраля 2020 09:57ФутболНечаев Юрий

Томас Тухель: Ничья с «Амьеном» - это вина «ПСЖ»

Парижане не смогли обыграть аутсайдера чемпионата Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча чемпионата Франции против «Амьена».

«Мы могли выиграть – у нас были моменты для того, чтобы забить пятый гол. Я не могу быть доволен результатом, мы пропустили четыре гола, причем для первых трех им хватило четырех ударов в первом тайме. Это вина нашей команды, недостаток концентрации. Сейчас не время сердиться, впереди нас ждут матчи Лиги чемпионов», - цитирует Тухеля Get French Football News.

Напомним, вчера футболисты «ПСЖ» не смогли обыграть «Амьен» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счетом 4:4.

После этой игры «ПСЖ» набрал 62 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1, опережая идущий на втором месте «Марсель» на 13 очков. «Амьен», имея в активе 21 очко, занимает 19-е место.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Бордо», а «Амьен» в гостях встретится со «Страсбургом».

Добавим, что уже во вторник команда Тухеля проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

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