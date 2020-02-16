«Ротор» подписал контракт с воспитанником «Спартака» Полубояриновым

Воспитанник московского «Спартака» Данил Полубояринов перешел из белорусского «Энергетика-БГУ» в «Ротор».
Об этом сообщает сайт волгоградского клуба.
23-летний полузащитник является воспитанником академии «Спартака». С молодежным составом красно-белых он в сезоне-2016/17 выиграл российского молодежное первенство.
За «Энергетик-БГУ» футболист провел девять матчей и отметился одной результативной передачей.
«Ротор» возглавляет турнирную таблицу первенства ФНЛ. В активе команды 52 очка после 25 туров. 9 марта волгоградцы на своем поле примут «Нефтехимик».
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