Ханс-Дитер Флик: Если «Бавария» будет беспечна, «Кельн» может сделать нам больно Сегодня мюнхенцы проведут очередной матч в чемпионате Германии.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча бундеслиги против «Кельна».

«Под руководством Маркуса Гисдоля «Кельн» демонстрирует очень успешный футбол и набрал много очков. Они смело обороняются, иногда очень высоко прессингуют и при перехвате мяча знают, как можно быстро переключиться из обороны в атаку. Эта команда может сделать нам больно, если мы будем слишком беспечны», - приводит пресс-служба клуба слова Флика.

Напомним, «Бавария» продолжает борьбу за победу в чемпионате Германии. После 21 тура мюнхенцы расположились на второй строчке турнирной таблице, набрав 43 очка и на два очка отставая от лидирующего «РБ Лейпциг». При этом «Бавария» провела на одну игру меньше. В последних пяти матчах команда Флика одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

«Кельн» занимает 14-е место, набрав 23 очка после 20 игр.

Встреча 22-го тура чемпионата Германии «Кельн» - «Бавария» состоится сегодня, 16 февраля, и начнется в 17:30 мск.