Антуан Гризманн: Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом Вчера «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе».

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что получает удовольствие от игры с Лионелем Месси.

«Я здесь семь месяцев, и мы до сих пор учимся взаимодействовать. У нас получается все лучше и лучше. Мы получаем удовольствие от игры друг с другом», - цитирует Гризманна Marca.

Напомним, вчера «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. На 33-й минуте счет в игре открыл Гризманн, которому ассистировал Месси.

Француз перешел в каталонский клуб из «Атлетико» в июле 2019 года. В составе «Барсы» он провел 33 матча, забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.