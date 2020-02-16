Антуан Гризманн: Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что получает удовольствие от игры с Лионелем Месси.
«Я здесь семь месяцев, и мы до сих пор учимся взаимодействовать. У нас получается все лучше и лучше. Мы получаем удовольствие от игры друг с другом», - цитирует Гризманна Marca.
Напомним, вчера «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. На 33-й минуте счет в игре открыл Гризманн, которому ассистировал Месси.
Француз перешел в каталонский клуб из «Атлетико» в июле 2019 года. В составе «Барсы» он провел 33 матча, забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.
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