«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» - Советский спорт
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16 февраля 2020 16:01ФутболШарафудинов Виктор

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом»

Команда Лопетеги борется за место с Лиге чемпионов.

Матч 24-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:2.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте стараниями Лукаса Окампоса, однако по ходу встречи гости из Барселоны вышли вперед. На 35-й Адриан Эмбарба восстановил равновесие, а на 50-й китайский нападающий У Лэй забил второй гол «Эспаньола».

От поражения «Севилью» спас арендованный у «Милана» Сусо. На 80-й минуте 26-летний нападающий забил свой первый гол в составе команды, к которой присоединился 29 января.

«Эспаньол» заканчивал встречу вдесятером. На 69-й минуте был удален Виктор Санчес.

«Севилья» не может выиграть уже три тура кряду, дважды сыграв вничью и проиграв на выезде «Сельте» (1:2, 9 февраля). Команда Хулена Лопетеги занимает 5-е место, набрав 40 очков в 24 матчах. У «Атлетико» столько же, но мадридцы находятся выше по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Эспаньол» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 19-е место с 19 очками.

23 февраля «Севилья» сыграет в гостях с «Хетафе», а «Эспаньол» встретится на выезде с «Вальядолидом».

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