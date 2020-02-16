«Спартак» обыграл ереванский «Арарат»

Московский «Спартак» на сборе в Сочи провел спарринг против ереванского «Арарата». Игра завершилась со счетом 3:1.

Игра по решению штаба Доменико Тедеско прошла в закрытом режиме для зрителей и прессы. Авторами голов в составе московского клуба стали Эсекель Понсе, Роман Зобнин и Джордан Ларссон.

«Спартак» занимает десятое место в РПЛ, набрав 22 очка в 19 турах.

«Арарат» находится четвертом месте в чемпионате Армении, набрав 27 очков в 15 встречах.