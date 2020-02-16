«Верона» после победы над «Ювентусом» сыграла вничью с «Удинезе» Команда Ивана Юрича занимает шестое место в серии А.

Матч 24-го тура чемпионата Италии «Удинезе» – «Верона» завершился вничью 0:0. Соперники нанесли по пять ударов в створ, но так и не смогли забить.

Беспроигрышная серия веронцев длится 9 туров (4 победы и 5 ничьих). В прошлом туре 8 февраля команда Ивана Юрича обыграла дома «Ювентус» со счетом 2:1.

«Удинезе» не может выиграть 5 игр кряду (3 поражения и 2 ничьи).

В турнирной таблице «Верона» занимает 6-е место, набрав 35 очков. «Удинезе» – 14-й с 26 очками.

22 февраля «Удинезе» встретится в гостях с «Болоньей». 23 февраля «Верона» дома сыграет с «Кальяри».