«Верона» после победы над «Ювентусом» сыграла вничью с «Удинезе»

Матч 24-го тура чемпионата Италии «Удинезе» – «Верона» завершился вничью 0:0. Соперники нанесли по пять ударов в створ, но так и не смогли забить.
Беспроигрышная серия веронцев длится 9 туров (4 победы и 5 ничьих). В прошлом туре 8 февраля команда Ивана Юрича обыграла дома «Ювентус» со счетом 2:1.
«Удинезе» не может выиграть 5 игр кряду (3 поражения и 2 ничьи).
В турнирной таблице «Верона» занимает 6-е место, набрав 35 очков. «Удинезе» – 14-й с 26 очками.
22 февраля «Удинезе» встретится в гостях с «Болоньей». 23 февраля «Верона» дома сыграет с «Кальяри».
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