Спортивный директор «Тамбова» Худяков: Договорились с «Динамо» об аренде Кардозу Для оформления трансфера португальцу нужно решить проблемы с документами.

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков сообщил, что его клуб договорился с московским «Динамо» об аренде 25-летнего португальского нападающего Мигела Кардозу. Единственная причина по которой футболист пока не был внесен в заявку – проблема с получением разрешения на работу в Российской Федерации.

«Об аренде мы договорились, но у Кардозу проблемы с документами, из-за которых он не может получить разрешение на работу, – заявил Худяков в интервью «РИА Новости». – Он улетел в Португалию еще в пятницу, в понедельник-вторник должен вернуться. Думаю, что успеем его заявить».

Кардозу перешел в «Динамо» из португальской «Тонделы» в августе 2018 года за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне на его счету 6 матчей и 1 гол в РПЛ. Всего в активе Мигела 4 забитых мяча в 23 матчах в составе бело-голубых.