«Ювентус» обыграл «Брешию» и снова стал лидером серии А «Интер» свой матч проведет поздно вечером в гостях у «Лацио».

Игра 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Брешиа» завершилась со счетом 2:0.

На 38-й минуте Пауло Дибала забил прямым ударом со штрафного, а на 75-й Хуан Куадрадо реализовал выход один на один после передачи Блеза Матюиди.

«Брешиа» с 37-й минуты играла вдесятером. За два предупреждение был удален нападающий гостей Флориан Айе.

«Ювентус» набрал 57 очков и вышел в лидеры чемпионата – по крайней мере, до того момента, пока свою встречу не завершит «Интер».

Сегодня вечером команда Антонио Конте сыграет в гостях с римским «Лацио». Игра начнется в 22:45 по московскому времени. У «Интера» 54 очка, а у римлян, занимающих третье место – 53.

«Брешиа» с 9-матчевой безвыигрышной серией (3 ничьи и 6 поражений) занимает предпоследнее 19-е место, имея лишь 16 очков.

21 февраля «Брешиа» примет «Наполи». 22 февраля «Ювентус» сыграет в гостях со СПАЛом.