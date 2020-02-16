«Тоттенхэм» в компенсированное время матча вырвал победу у «Астон Виллы» Футболисты «Тотенхэма» обыграли «Астон Виллу» в выездном матче 26-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

В составе лондонского клуба голами отметились Тоби Алдервейрелд (27-я минута) и Сон Хын Мин (45+2, 90+4), у команды из Бирмингема отличился Бьорн Энгельс (53), еще один мяч в собственные ворота срезал Тоби Алдервейрелд (9).

Отметим, что в компенсированное время первого тайма Сон Хын Мин не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 40 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 26 очками занимает 17-е место.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Челси», а «Астон Вилла» на выезде встретится с «Саутгемптоном».