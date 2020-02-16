«Фиорентина» разгромила «Сампдорию», «Парма» одолела «Сассуоло» Флорентийцы выиграли впервые с 18 января.

Матч 24-го тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Фиорентина» завершился со счетом 1:5.

На 8-й минуте норвежский полузащитник гостей Мортен Торсбю забил в свои ворота, а далее нападающие гостей Душан Влахович и Федерико Кьеза сделали по дублю.

В первом тайме они реализовали пенальти. На 18-й минуте с «точки» забил серб, а на 40-й – итальянец. Время второго гола Влаховича пришло на 57-й минуте, а на 78-й во второй раз отличился Кьеза.

На 90-й автором единственного гола «Сампдории» стал Маноло Габбьядини.

В матче было два удаления. На 39-й минуте второе предупреждение получил защитник «Сампдории» Никола Мурру, а на 44-й – хавбек «Фиорентины» Милан Бадель.

В параллельной встрече «Сассауоло» на своем поле уступил «Парме» со счетом 0:1. Единственный гол на 25-й минуте забил Жервиньо.

«Парма» поднялась на седьмое место таблицы, набрав 35 очков. «Сассуоло» занимает 12-е (29). «Фиорентина», прервав 3-матчевую безвыигрышную серию идет 13-й (28). «Сампдория» опустилась на 17-ю строчку (23).

В следующем туре 22 февраля «Фиорентина» примет «Милан». 23 февраля состоятся матчи «Торино» – «Парма», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Интер» – «Сампдория».