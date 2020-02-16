«Бавария» в гостях разгромила «Кельн» Футболисты «Баварии» одержали победу над «Кельном» в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

В составе мюнхенской команды голами отметились Роберт Левандовски (3-я минута), Кингсли Коман (5) и Серж Гнабри (12, 66). У клуба из Кельна отличился Марк Ут (70).

После этой игры «Бавария» набрала 46 очков и вернулась на первое место в бундеслиге, «Кельн» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре «Бавария» на своем поле сыграет против «Падерборна», а «Кельн» на выезде встретится с «Гертой».