«Крылья Советов» разгромили китайский «Далянь», у Радоньича хет-трик, а у Зиньковского – дубль Самарский клуб провел второй спарринг за сегодня.

На сборе в Испании «Крылья Советов» со счетом 7:0 разгромили китайский клуб «Далянь Ифан». Хорватский нападающий самарцев Деян Радоньич сделал хет-трик, отличившись 20-й, 57-й и 72-й минутах. У Антона Зиньковского дубль (70, 75). По одному голу забили Паул Антон (55) и Срджан Мияилович (80). 22 февраля в последней день испанского сбора команда Миодрага Божовича сыграет с московским «Торпедо» и норвежский клуб «Стремсгодсет». «Крылья Советов» первую часть турнира чемпионата России завершили на предпоследней 15-й позиции, набрав 18 очков. «Далянь Ифан» в прошлогоднем чемпионате Китая занял девятое место. Контрольный матч «Крылья Советов» (Самара, Россия) – «Далянь Ифан» (Китай) – 7:0 (1:0) Голы: Радоньич, 20, 57, 72, Антон, 55, Зиньковский, 70, 75, Мияилович, 80. «Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Д.Комбаров, Карпов, Терехов, Зиньковский, Мияилович, Антон, Попович, Тимофеев, Радоньич.