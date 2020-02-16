«Крылья Советов» разгромили китайский «Далянь», у Радоньича хет-трик, а у Зиньковского – дубль

На сборе в Испании «Крылья Советов» со счетом 7:0 разгромили китайский клуб «Далянь Ифан».
Хорватский нападающий самарцев Деян Радоньич сделал хет-трик, отличившись 20-й, 57-й и 72-й минутах. У Антона Зиньковского дубль (70, 75). По одному голу забили Паул Антон (55) и Срджан Мияилович (80).
22 февраля в последней день испанского сбора команда Миодрага Божовича сыграет с московским «Торпедо» и норвежский клуб «Стремсгодсет».
«Крылья Советов» первую часть турнира чемпионата России завершили на предпоследней 15-й позиции, набрав 18 очков.
«Далянь Ифан» в прошлогоднем чемпионате Китая занял девятое место.
Контрольный матч
«Крылья Советов» (Самара, Россия) – «Далянь Ифан» (Китай) – 7:0 (1:0)
Голы: Радоньич, 20, 57, 72, Антон, 55, Зиньковский, 70, 75, Мияилович, 80.
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Д.Комбаров, Карпов, Терехов, Зиньковский, Мияилович, Антон, Попович, Тимофеев, Радоньич.