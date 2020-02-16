Источник: «Локомотив» отказался от покупки Эль-Шаарави Бывший нападающий сборной Италии выступает в чемпионате Китая.

В январе московский «Локомотив» отказался от покупки итальянского нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.

Чемпионат.com сообщает, что агенты футболиста вели переговоры с клубом РПЛ, однако «Локомотив» не мог позволить себе совершать покупки во время зимнего трансферного окна и был готов лишь к тому, чтобы взять нападающего в аренду. Такой вариант не устроил китайский клуб «Шанхай Шеньхуа», за который Эль-Шаарави выступает с минувшего лета.

«Шанхай Шеньхуа» приобрел 27-летнего форварда у итальянской «Ромы» за 16 млн евро в июле прошлого года. В 13 матчах за китайскую команду Эль-Шаарави забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.