«Арсенал» на своем поле разгромил «Ньюкасл»

В составе лондонского клуба голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (54-я минута), Николя Пепе (57), Месут Озил (90) и Александр Ляказетт (90+5).
После этой игры «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» (31) занимает 12-е место.
В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет против «Эвертона», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Кристал Пэлас».
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