«Арсенал» на своем поле разгромил «Ньюкасл» Футболисты «Арсенала» обыграли «Ньюкасл» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

В составе лондонского клуба голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (54-я минута), Николя Пепе (57), Месут Озил (90) и Александр Ляказетт (90+5).

После этой игры «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» (31) занимает 12-е место.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет против «Эвертона», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Кристал Пэлас».