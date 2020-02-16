Борис Ротенберг: Шатов отказался от перехода в «Сочи» В первой части чемпионата полузащитник забил 2 гола в 8 матчах за «Зенит».

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов отказался от перехода в клуб из Краснодарского края, поскольку его не устроили предлагаемые финансовые условия.

«Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены», – рассказал Ротенберг в интервью «РИА Новости».

Шатов перешел в «Зенит» из «Анжи» в августе 2013 года за 7 млн евро. Весеннюю часть сезона-2017/18 Олег провел на правах аренды в «Краснодаре».

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего полузащитника 2 гола и 3 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России.