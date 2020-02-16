Гол Мертенса принес «Наполи» победу над «Кальяри» Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на 8-е место.

Матч 24-го тура чемпионата Италии «Кальяри» – «Наполи» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 65-й минуте бельгиец Дрис Мертенс после передачи албанца Эльсеида Хюсая.

Выиграв три из последних четырех матчей чемпионата, «Наполи» поднялся на 8-е место. В активе команды Гаттузо 33 очка и по дополнительным показателям она опережает «Болонью».

«Кальяри» опустился на 10-ю строчку, оставшись с 32 очками. Безвыигрышная серия команды с острова Сардиния длится 10 туров (4 ничьи и 6 поражений). После своей победы в домашнем матче против «Сампдории» (4:3, 2 декабря) «Кальяри» занимал четвертое место (после 14 туров).

21 февраля «Наполи» сыграет на выезде с «Брешией». «Кальяри» 23 февраля встретится в гостях с «Вероной».